Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'nün golünü 51. dakikada Riccardo Saponara kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 30'a yükseltti. Şanlıurfaspor 25 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü, Erzurumspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #ankaragücü #Trendyol 1. Lig #Şanlıurfaspor
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