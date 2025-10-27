Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da Euroleague heyecanı

27.10.2025 18:42:00
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’in heyecanı bu kez Antalya’da yaşanacak. Anadolu Efes Spor Kulübü ile Bayern Münih arasındaki maç; Corendon Turizm Grubu’nun ev sahipliğinde, 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Bu yıl 50. sezonuna başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, zaferlerle, unutulmaz anlarla dolu yarım asırlık yolculuğunu kutluyor. Sahada elde ettiği başarıların yanı sıra Türk basketboluna kazandırdığı vizyonla tanınan Anadolu Efes, bu kez EuroLeague’deki önemli karşılaşmasını İstanbul yerine Antalya’da oynayarak basketbol coşkusunu farklı bir şehirde yaşatmayı hedefliyor.

Bu özel organizasyonla birlikte, EuroLeague’in üst düzey basketbol atmosferi ilk kez Antalya’ya taşınırken, Antalyalı sporseverler dünya çapında bir maçı yerinde izleme ayrıcalığı yaşayacak.

İlgili Konular: #Antalya #anadolu efes #euroleague