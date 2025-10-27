Antalya’da Euroleague heyecanı

Bu yıl 50. sezonuna başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, zaferlerle, unutulmaz anlarla dolu yarım asırlık yolculuğunu kutluyor. Sahada elde ettiği başarıların yanı sıra Türk basketboluna kazandırdığı vizyonla tanınan Anadolu Efes, bu kez EuroLeague’deki önemli karşılaşmasını İstanbul yerine Antalya’da oynayarak basketbol coşkusunu farklı bir şehirde yaşatmayı hedefliyor.

Bu özel organizasyonla birlikte, EuroLeague’in üst düzey basketbol atmosferi ilk kez Antalya’ya taşınırken, Antalyalı sporseverler dünya çapında bir maçı yerinde izleme ayrıcalığı yaşayacak.