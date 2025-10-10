Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü, Erol Bulut (50) oldu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Erol Bulut ile anlaşmayı canlı yayında açıkladı. Perçin, "Erol Bulut ile prensipte anlaştık, kısa süre içerisinde resmileşecek." dedi.

Perçin, sözlerine, "Bir engel yok. Kendisi İstanbul'a gidiyor, eşyalarını toplamaya. Yarın itibarıyla ekibiyle idmanda olacaklarını tahmin ediyoruz. Yarın veya ondan sonraki gün resmileşecektir diye düşünüyorum. Prensip anlaşmasına vardık dediğimiz zaman bu imza demektir." diye devam etti.

Rıza Perçin, "2026-2027 sezonunu kapsayan değişik varyasyonlu bir sözleşme imzalayacağız." sözlerini sarf etti.

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.