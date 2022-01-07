Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 18:26
Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
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Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


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