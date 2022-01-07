Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

07 Ocak 2022 Cuma, 18:26

Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

