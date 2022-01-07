Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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