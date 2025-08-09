Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı devirdi!

Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı devirdi!

9.08.2025 23:41:00
Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı devirdi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçta ilk golü, 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.  Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da Nikola Storm'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.

İlk yarı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Öte yandan Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #antalyaspor #kasımpaşa

