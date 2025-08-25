Beşiktaş sol açığa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken, siyah beyazlılar için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Peki, Anthony Caci kimdir? Anthony Caci kaç yaşında, nereli? Anthony Caci Beşiktaş'a mı geliyor?
ANTHONY CACI KİMDİR?
Anthony Caci, Fransa’nın Forbach şehrinde dünyaya gelmiştir. 1 Temmuz 1997 doğumlu olan futbolcu, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.
ANTHONY CACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Anthony Caci’nin kariyerinde forma giydiği takımlar:
Strasbourg B Takımı (2015–2018)
Strasbourg A Takımı (2016–2022)
Mainz 05 (2022–günümüz)