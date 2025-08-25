Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anthony Caci kimdir? Anthony Caci kaç yaşında, nereli? Anthony Caci Beşiktaş'a mı geliyor?

25.08.2025 09:41:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mainz forması giyen sağ bek Anthony Caci için 6 milyon Euro değerinde bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Peki, Anthony Caci kimdir? Anthony Caci kaç yaşında, nereli? Anthony Caci Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş sol açığa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken, siyah beyazlılar için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Peki, Anthony Caci kimdir? Anthony Caci kaç yaşında, nereli? Anthony Caci Beşiktaş'a mı geliyor?

ANTHONY CACI KİMDİR?

Anthony Caci, Fransa’nın Forbach şehrinde dünyaya gelmiştir. 1 Temmuz 1997 doğumlu olan futbolcu, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ANTHONY CACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Anthony Caci’nin kariyerinde forma giydiği takımlar:

Strasbourg B Takımı (2015–2018)
Strasbourg A Takımı (2016–2022)
Mainz 05 (2022–günümüz)

