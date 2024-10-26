Apandisit ameliyatı olmuştu: Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde olacak mı?
Apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olacağı iddia edildi.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a Okan Buruk'tan kötü haber geldi. Apandisiti patlayan 51 yaşındaki teknik adam, ameliyat oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Okan Buruk'un dün başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Okan Buruk'un rahatsızlığı sonrası Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine hazırlayacak isim taraftarlarca merak konusu oldu. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olup olmayacağı da bir diğer konu.
İşte merak edilen soruların cevapları...
DERBİYE İRFAN SARALOĞLU HAZIRLAYACAK
Okan Buruk'un yokluğunda Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ı derbiye İrfan Saraloğlu hazırlayacak.
DERBİDE OLMASI BEKLENİYOR
Haberde Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olmasının beklendiği vurgulandı.
Yine de Okan Buruk'un yarın kontrollerden geçeceği ve nihai kararın verileceği belirtildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
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