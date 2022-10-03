Ara Gözbek yazdı: 'Dağ, fare doğurdu'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:11

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldı.

Spor yazarı Ara Gözbek mücadeleyi şu şekilde değerlendirdi:

"'Derbiler asla tahmin edilemez' tezi bir kez daha doğrulandı. Sadece skor olarak değil, oyunsal olarak ve seyredilirliği açısından tamamen beklentinin uzağındaydı. Beşiktaş – Fenerbahçe derbileri her zaman bol gollü, en azından bol aksiyonlu olur diye beklenilir. Maçın yıldızı hakem Volkan Bayarslan oldu diyebiliriz. Sadece bu tahmin edilemez oldu.

Bu sezonun iki flaş takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş farklı oyun kimlikleriyle bol aksiyon içeren maçlara imza attılar. Beşiktaş, genelde maçlara iyi başlayan bir takım algısı veriyordu. Fenerbahçe ise iyi bitiren. Bu kez Vodafone Park deplasmanında olmasına rağmen maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu, iyi bitiren taraf Beşiktaş oldu.

Maç başlamadan hikaye şöyle şekilkeniyordu; Fenerbahçe, milli araya kadar tam gaz hızını almış, takım olarak oyun düzeni oturmuş, rüzgarı arkasına almış vaziyetteydi. Teknik direktör Jorge Jesus, hem Fenerbahçe camiasında kabul edilmiş, güveni kazanmış hem de genel futbol kamuoyunda pozitif yönde takip edilir hale gelmişti. Beşiktaş cephesinde ise fotoğraf biraz daha farklı. Sakatlıklar ve cezalar bir türlü tam kadrosuna ulaşamamış, bazı maçları domine etmiş, bazı maçlarda ise yokları oynamıştı. Teknik direktör Valerien Ismael kimilerine göre ise neredeyse çoktan gönderilmişti. Şenol Güneş, her hafta maç sonunda Twitter'de 'TT' oluyordu adeta. Bu derbiyi Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda sadece kaybedilenin üç puanın olduğu yerde Beşiktaş cephesinde tehlike riski adeta üst düzeydeydi. Bu olası derbi mağlubiyeti veya olası kötü bir mağlubiyet Beşiktaş'ın bu sezonu kaybetmesine neden olacaktı. Hoca tartışılır hale gelecekti ve belki de görevine son verilecekti. Beşiktaş yönetimi her ne kadar hocalarının arkasında olduğunu haftaiçi beyan etmiş olsalarda Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Türkiye'de teknik adamların arkasında olabilecek tek gerçek dayanağın puanlar ve puantaj olduğunu kabul etmek gerekir. Kötü gidişlere hiçbir teknik adamın arkasında yönetim duramaz. Bu dünyanın bir çok liginde de böyledir esasında. Belki sadece daha uzun metrajlısı.

Bu derbi kesinlikle bize bir şeyi bir kez daha öğretti ve hatırlattı. İyi maçlar iyi oyuncularla oynanır. Sıkıcı giden, heyecandan uzak maçta oyuna son 20 dakikada Rashid Ghezzal'ın girmesi oyunun 'momentum'unu tamamen değiştirdi. İki taraf için de açıkçası oyunun belirli bir hikayeye gebe olabileceği sinyali verdi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bir çok transfer yapıyor, bir çok oyuncu kadrosuna katıyor. Ama gerçekten maçta fark yaratabilecek belki de ligde toplamda sadece 3-4 oyuncu oluyor. Bunu dün gece bir kez daha anlamış olduk. Bu takımlarda oynayan oyuncuların belirli bir seviyenin üstünde olduğunu söyleyebiliriz ama yetenek ve kalitelerini gerçekten tartışmak gerekiyor. 70 dakika boyunca hiçbir aksiyonun yaşanmadığı maçta Ghezzal'ın oyuna dahil olmasıyla tamamen ivmeyi değiştirdi.

Bu derbide yapmamız gereken çıkarımlardan biri budur. Bir diğeri ise Jorge Jesus. Gerçekten ligimizde görev aldığı için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Asla çıkaracağı onbiri tahmin edilemediği gibi dörtlü oynarken derbiye bir anda üçlü savunmayla çıkması bile gerçekten ne kadar 'olağandışı' ve özel bir teknik adam olduğunu açık açık göstermiş oldu. Müthiş cool biri ve teknik-taktik anlamında, maç maç strateji yaratma konusunda, maç oynanırken maçı okuma konusunda ligimizde bir çok teknik adama adeta ders veriyor, şov yapıyor. Gerçekten neden bu kadar fenomen ve elit seviyede teknik adam olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Daha önce de Benfica'da, Sporting Lizbon'da ve Flamengo'da takip ediyorduk, görüyorduk ama kendi ligimizde gözlerimizin önünde bu performansı koyması gerçekten ligimizde 'büyük hoca' olarak tanımladığımız teknik adamları tartışmamıza neden olacaktır."