Süper Lig'de Hatayspor, Sivasspor'u 2 golle geçti!

02 Ekim 2022 Pazar, 16:47

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ile Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atakaş Hatayspor 2-1 kazanırken goller; 14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Ev sahibi Sivasspor'un ise tek golü 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan gelirken, Hatayspor 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu maçın önemli bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

VOLKAN DEMİREL İLE İLK MAÇTA GALİBİYET

Ligin ilk 7 haftasını teknik direktör Serkan Özbalta ile geçiren ve bu süreçte hiç galibiyet alamayan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile çıktığı ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla beraber ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor 4 puanda kalırken, Atakaş Hatayspor 4 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken Atakaş Hatayspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.