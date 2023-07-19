Arda Güler'li Real Madrid ABD kadrosunu açıkladı!

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol ekip Real Madrid, ABD'de yapacağı kampa katılacak oyuncuları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:54
Arda Güler'li Real Madrid ABD kadrosunu açıkladı!
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İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, ABD kampı için Los Angeles'a gidiyor.

İspanyol ekip kamp kadrosunda yer alan futbolcuların listesini açıkladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

Real Madrid'in kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Courtois, Lunin, Pineiro, Fran

Defans: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz

Forvet: Vinicius Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz


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