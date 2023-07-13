Stefan Kuntz, Arda Güler'i Alman basınına anlattı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım’a yükseldiğini belirterek, “Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var” dedi.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:16
Stefan Kuntz, Arda Güler'i Alman basınına anlattı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman haber sitesi Bild’e açıklamalarda bulundu. 

Kuntz, Arda Güler’in ilk defa kendisi tarafından A Milli Takım'a çağrıldığını aktarırken, "Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi görülmesi gerekiyor. Ama henüz Messi değil, olma yolunda" şeklinde konuştu.

"KENDİ FUTBOL ANLAYIŞI VAR"

Güler’in yüksek seviyede antrenman yapmaya devam etmesi gerektiğini aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "Arda, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. Mükemmel bir teknik ve güçlü pasları var. Tam olarak oyunu nasıl yönlendireceğini biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var. Tek başına yetenek yeterli değil. Arda harika bir kariyer için kendisine ‘Memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum’ demeli, kendini daha da geliştirmeli" şeklinde konuştu.


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