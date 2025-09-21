Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 18:44:00
Arda Kardeşler kimdir? Hakem Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler ile ilgili konuştu. Peki, Arda Kardeşler kimdir? Hakem Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor cephesinin büyük tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Arda Kardeşler kimdir? Hakem Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

