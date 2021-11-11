Arda Kardeşler, Ukrayna - Bulgaristan maçını yönetecek

11 Kasım 2021 Perşembe, 12:15

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler; 11 Kasım 2021 Perşembe günü, Ukrayna ile Bulgaristan takımları arasında oynanacak olan özel maçta düdük çalacak.

Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Chornomorets Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Vitalii Romanov olacak.