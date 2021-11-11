Arda Kardeşler, Ukrayna - Bulgaristan maçını yönetecek
Genç hakem Arda Kardeşler; 11 Kasım 2021 Perşembe günü, Ukrayna ile Bulgaristan takımları arasında oynanacak olan özel maçta düdük çalacak
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler; 11 Kasım 2021 Perşembe günü, Ukrayna ile Bulgaristan takımları arasında oynanacak olan özel maçta düdük çalacak.
Ukrayna'nın Odessa şehrindeki Chornomorets Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Vitalii Romanov olacak.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret!
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- MasterChef'in eski yarışmacısından üzen haber
- Vali, Atatürk düşmanını bu karikatürle andı
- Hazır giyimde tarihi zam kapıda
- Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
- CHP'den Erdoğan'a yanıt
- İYİ Parti'den koltuk krizine ilişkin açıklama