Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk lideri yakaladı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

LİDERİ YAKALADI

Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.