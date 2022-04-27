Arda Turan yeni mesleği için kolları sıvadı!
Sezon sonunda kontratı bitecek Arda Turan, sahanın kenarı için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe giriş yapmaya hazırlanan Turan, birlikte görev yapacağı ekibini toplamaya başladı.
Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak.
İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza atan Arda Turan futboldan kopmayacak.
Ajansspor'un haberine göre; jübile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.
Arda Turan şimdiye dek Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Gregorio Manzano, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent gibi isimlerle çalıştı.
Video Haberler
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
- İstanbul'da korkutan görüntü
- A Haber'den 'motosiklet' haberine açıklama
- Meksika’da askeri helikopter düştü
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma