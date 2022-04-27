Arda Turan yeni mesleği için kolları sıvadı!

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:56

Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak.

İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza atan Arda Turan futboldan kopmayacak.

Ajansspor'un haberine göre; jübile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

Arda Turan şimdiye dek Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Gregorio Manzano, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent gibi isimlerle çalıştı.