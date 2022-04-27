Şansal Büyüka: "Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar"
Spor yazarı Şansal Büyüka son yazısında Galatasaray'a dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, "Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Galatasaray büyük takım... Bu büyük takımda, küçük oyunculara yer yok" dedi.
Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, son yazısında Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynana Altay maçı sonrası sarı kırmızılı ekipte forma giyen futbolcular ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, "Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Galatasaray büyük takım... Bu büyük takımda, küçük oyunculara yer yok" dedi.
İşte Büyüka'nın sözleri:
"Galatasaray'da artık şuna çok inandım. Bu formayı taşıyanlar, bir-iki futbolcu dışında hangi takımın formasını giydiklerinin farkında bile değiller.
Galatasaray için koşullar ne kadar elverişsiz olursa olsun, Altay maçının ikinci yarısında o baskı yenir mi, Galatasaray küme düşmesi neredeyse kesinleşen Altay karşısında bu kadar çaresiz kalır mı?
Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Galatasaray büyük takım... Bu büyük takımda, küçük oyunculara yer yok. Umarım iki başkan adayı, bu gerçeğin farkındadır."
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