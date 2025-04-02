Arsenal'den Nico Williams atağı!
Arsenal, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, Williams'ın menajeriyle temasa geçti.
Arsenal, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın transferi için harekete geçti.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, transfer için Williams'ın menajeriyle temasa geçti.
Nico Williams'ın adı Arsenal dışında; Paris Saint-Germain, Barcelona ve Bayern Münih ile de anılıyor.
22 yaşındaki Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao'da çıktığı 38 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Williams'ın Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Arsenal #Nico Williams #transfer
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