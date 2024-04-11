Aston Villa - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VILLA - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ASTON VILLA - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
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