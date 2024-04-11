Aston Villa - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:56
Aston Villa - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VILLA - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ASTON VILLA - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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