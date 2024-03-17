Zaniolo attı, Aston Villa puanı kaptı!

Premier Lig'in 29. haftasında West Ham ile Aston Villa 1-1 berabere kaldi. Aston Villa'nın golünü Nicolo Zaniolo attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:15
Zaniolo attı, Aston Villa puanı kaptı!
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Premier Lig'in 29. haftasında David Moyes'un ekibi West Ham ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Aston Villa'nın golünü 79. dakikada sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 32. maçta 3. golünü kaydetti.

West Ham'ın golünü ise 29. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 56'ya yükseltirken, West Ham 44 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa evinde Wolverhampton'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.


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