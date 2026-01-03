Aston Villa, üç puanı üç golle aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 17:39:00
Cumhuriyet Spor
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Aston Villa, 3-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ollie Watkins ve 49 ile 73. dakikalarda John McGinn kaydetti.

Nottingham Forest'ın tek golünü ise dakika 61'de Morgan Gibbs White attı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 42 yaptı. Nottingham Forest, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Aston Villa, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, West Ham'a konuk olacak.

