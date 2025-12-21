Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aston Villa, Manchester United'ın 2 maçlık serisini bitirdi!

Aston Villa, Manchester United'ın 2 maçlık serisini bitirdi!

21.12.2025 21:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aston Villa, Manchester United'ın 2 maçlık serisini bitirdi!

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 45. dakikada Morgan Rogers'ın olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Manchester United, devre bitmeden Matheus Cunha ile 45+3'te eşitliği sağladı.

58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Morgan Rogers, yine harika bir golle takımına galibiyeti getirdi.

35 YIL SONRA BİR İLK

Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa, bunu 35 yıl sonra başardı ve puanını 36'ya yükseltti.

Villa, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez tüm kulvarlarda üst üste 10. resmi maçını kazandı.

MANCHESTER UNITED'IN SERİSİ SONA ERDİ

Deplasmanda iki maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United ise 26 puanda kaldı.

Aston Villa, bir sonraki maçında Chelsea'ye konuk olacak. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #premier lig #manchester united #Aston Villa

İlgili Haberler

Galatasaray'da Lucas Torreira'dan kötü haber!
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan kötü haber! Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü.
Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye destek: 'Bir futbolcudan fazlası...'
Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye destek: 'Bir futbolcudan fazlası...' Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesi Arjantinli oyuncu Mauro Icardi için destek pankartı açtı.
Feyenoord, Twente engeline takıldı!
Feyenoord, Twente engeline takıldı! Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Twente ile 1-1 berabere kaldı.