Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atalanta, İtalya Serie A'nın 16. haftasında sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ATALANTA - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Atalanta, oynadığı son karşılaşmada sahasında Milan'ı 3-2 mağlup etmişti.
Salernitana ise evinde Bologna'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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