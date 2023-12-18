Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta, İtalya Serie A'nın 16. haftasında sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:16
Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ATALANTA - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Atalanta, oynadığı son karşılaşmada sahasında Milan'ı 3-2 mağlup etmişti.

Salernitana ise evinde Bologna'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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