Juventus, Atalanta ile golsüz berabere kaldı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 23:10

Güncelleme: 01.10.2023 - 23:10

Juventus, Atalanta maçından gol sesi çıkmadı.

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.

Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.