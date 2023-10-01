Juventus, Atalanta ile golsüz berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 23:10
Juventus, Atalanta ile golsüz berabere kaldı
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Juventus, Atalanta maçından gol sesi çıkmadı. 

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.

Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.


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juventus Atalanta serie a

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