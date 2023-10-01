Juventus, Atalanta ile golsüz berabere kaldı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı.
Juventus, Atalanta maçından gol sesi çıkmadı.
Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.
Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.
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