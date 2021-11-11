Ataşehir AKP İlçe Teşkilatı, parti üyelerini milli maça götürüyor!

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:07

İstanbul Ataşehir AKP İlçe Başkanı ve aynı zamanda TFF yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, parti teşkilatı aracalığıyla parti üyelerini Cebelitarık milli maçına davet etti.

2019 yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanlığına adaylığını koyup, CHP'li aday Battal İlgezdi'nin binlerce oy gerisinde kalan İsmail Erdem, seçim sürecinin hemen ardından, iktidarın önerisiyle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girmişti. Nihat Özdemir'in listesinde yer alan İsmail Erdem kısa bir süre sonra da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP Ataşehir ilçe başkanlığına getirilmişti.

Önceki dönem Sancaktepe Belediye Başkanlığı'nı da sürdüren İsmail Erdem, bir süredir Ataşehir'de AKP'nin geçlendirilmesi ve ilçe teşkilatının yeniden yapılanması için çalışıyordu.

İşte bu gelişmeler sürerken, www.cumhuriyet.com.tr önemli bir habere ulaştı. İddiaya göre; AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın sms hattından, mahalle başkanlarına 'milli maça davet' mesajı gitti. İlçe yöneticisi İsmail Güngörmüş de listeyi yapmakla görevlendirildi. Erdem'in Ataşehir'de oturan ve sadece 'teşkilat mensuplarına' yönelik bu daveti tepkilere neden oldu! Ataşehir halkı, "sporu bile siyasallaştırıyorlar" eleştirilerinde bulundu.

İŞTE O MESAJ

"Değerli Başkanlarımız 13.11.2021 (Cumartesi) günü saat :20:00’ da milli takımımızın Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadında oynayacağı milli maça gitmek isteyen Mahalle teşkilat mensuplarımız var ise (12 yaş altı çocuklar hariç) istenilen bilgileri ekte bulunan excel formunu doldurarak liste halinde özelden İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Güngörmüşe göndermelerini rica ediyoruz.

Maça katılmak isteyen Teşkilat mensuplarımızdan aşağıda belirtmiş olduklarım istenecektir.

1- İsim-Soyisim

2- Hes kodu

3- T.C Kimlik Numarası

4- Telefon Numarası

5- Mail adresi

6- Aşı bilgileri (2 aşı yaptırılmış olup üzerinden 14 gün geçmiş olmalıdır)

7- Hayat eve sığar uygulamasındaki aşı durumu- hastalık durumu ve test bilgilerinin aktif olması gerekmektedir.

Hayırlı Akşamlar."



HANİ PASOLİG, HANİ BİLET PARASI?

TFF, dün gece geç saatlerde Türkiye-Cebelitarık maçının biletlerinin tamamen tükendiğini açıklamıştı. Ataşehir'e en az 1000 kişilik yer ayrılırken, biletlerin üzerindeki fiyatın kimin tarafından ödeneceği konusu netlik kazanmadı. Ayrıca bu biletlerin TFF sponsor bileti olduğu yolunda da iddialar var.