Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:10
Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından La Liga'da heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup etmişti.  

Mallorca ise deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 2-0 mağlup olmuştu. 


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