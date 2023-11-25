Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Milli aranın ardından La Liga'da heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup etmişti.
Mallorca ise deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 2-0 mağlup olmuştu.
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