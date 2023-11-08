Atletico Madrid, Celtic'e gol oldu yağdı!
Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Atletico Madrid, sahasında Celtic'i 6-0 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Atletico Madrid, sahasında Celtic ile karşılaştı.
Atletico ev sahipliğinde oynanan maçı Atletico Madrid 6-0 kazandı. Madrid ekibinin gollerini 6 ve 60. dakikalarda Griezmann, 45+2 ve 76. dakikalarda Morata, 66. dakikada Lino, 86. dakikada ise Saul kaydetti.
Atletico'da Samuel Lino, oyuna girdikten 1 dakika sonra takımı adına şık bir gole imza attı.
Celtic'te Maeda, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü 77. dakikada oyuna dahil.
Atletico bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Celtic 1 puanla son sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maçında Atletico, Feyenoord ile karşılaşacak. Celtic, Lazio ile karşılaşacak.
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