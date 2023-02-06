Atletizm Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sebebiyle bu hafta oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:09
Atletizm Federasyonu'ndan depremzedeler için bağış
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Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.


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