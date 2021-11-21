Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde 10 madalya
Portekiz'de düzenlenen 15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 10 madalya elde etti.
Tekvandoda tatamiye çıkan milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Türkiye, iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bugün madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Altın madalya: Elif Aybüke Yılmaz-Büşra Deniz Yılmaz-Buse Yavuz (30 Yaş Altı Kadın Takım), İlkay Tekin-Elif Soytürk Akın-Fatma Törehan (30 Yaş Üstü Kadın Takım), Pelin Düzen-Burak Dilli (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift)
Gümüş Madalya: Seyyid Burhaneddin Fırat (40 Yaş Altı Erkekler Bireysel), Mustafa Yılmaz (60 Yaş Altı Erkekler Bireysel), Aykut Taşgın (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)
Bronz Madalya: Dilan Yaprak Alan-Mustafa Aydın (Yıldızlar Çift), Ali Kemal Ustabaş-Habip Okçu-Osman Şenel (30 Yaş Altı Erkek Takım), Alper Sadıkoğlu-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (30 Yaş Üstü Erkek Takım), Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)
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