Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde 10 madalya

21 Kasım 2021 Pazar, 12:30

Tekvandoda tatamiye çıkan milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Türkiye, iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.

Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bugün madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Elif Aybüke Yılmaz-Büşra Deniz Yılmaz-Buse Yavuz (30 Yaş Altı Kadın Takım), İlkay Tekin-Elif Soytürk Akın-Fatma Törehan (30 Yaş Üstü Kadın Takım), Pelin Düzen-Burak Dilli (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift)

Gümüş Madalya: Seyyid Burhaneddin Fırat (40 Yaş Altı Erkekler Bireysel), Mustafa Yılmaz (60 Yaş Altı Erkekler Bireysel), Aykut Taşgın (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)

Bronz Madalya: Dilan Yaprak Alan-Mustafa Aydın (Yıldızlar Çift), Ali Kemal Ustabaş-Habip Okçu-Osman Şenel (30 Yaş Altı Erkek Takım), Alper Sadıkoğlu-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (30 Yaş Üstü Erkek Takım), Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)



