Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach forması giyen Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:12
Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie" ifadeleri kullanıldı.

"ERKEN TEŞHİS EDİLDİ"

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." bilgisi verildi.


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