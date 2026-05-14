Aziz Yıldırım’ın ve Hakan Safi’nin çalışmaları hız kazandı: Montella-Maldini iddiası

Fenerbahçe'de seçime sayılı zaman kala başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, hem yönetim kurulu listelerine alacakları isimler hem de özellikle futbolda hayata geçirecekleri yapılanma üzerinde yoğun mesai harcıyor. Yıldırım’ın ekibindeki bazı isimlerin teknik direktörlük için A Milli Takım’ı da çalıştıran Montella ismini gündeme getirdiği öğrenildi.

İtalyan hocanın yıllardır Türkiye’de olması ve ligi çok iyi tanımasının büyük avantaj yaratabileceği görüşü hâkim ancak Yıldırım henüz net bir karar vermedi. Hakan Safi’nin ise İtalya’da Milan kulübüyle yaptığı görüşmelerde Kırmızı-Siyahlıların efsane ismi Maldini ile sportif direktörlük konusunda görüştüğü öğrenildi.