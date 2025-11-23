Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım trafikte tartışma yaşadı! 'Bütün İstanbul'u buraya yığarım'

23.11.2025 15:34:00
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen bir belediye aracına tepki gösterdi. Yıldırım, "Hadi geri git. Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.

Aziz Yıldırım'ın ters yönden gelen belediye aracına gösterdiği tepki sosyal medya gündem oldu.

Aracından inen ve ters yöne giren belediye aracındaki kişiyle konuşan Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

Tartıştığı kişinin, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" sözlerine karşılık, "Nereye geldin?" diyen Yıldırım yanıt olarak, "Buraya" yanıtını alınca şunları söyledi:

"Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git.

Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım.

Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne..."

 

 

