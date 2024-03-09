Aziz Yıldırım'dan sert tepki: 'Fenerbahçe'nin başarısını kim istemiyorsa...'

Yayınlanma: 09.03.2024 - 16:09

Güncelleme: 09.03.2024 - 16:09

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışına katıldı.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başarısını istediğini dile getirirken, kavga etmenin zamanı olmadığını vurguladı.

"HERKESİ BİRLİK, BERABERLİĞE ÇAĞIRIYORUM"

Kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım "Fenerbahçe için herkesi birlik beraberliğe çağırıyorum. Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık vs gibi bir sorunu yoktur. Tek sorunu başarısızlıktır. Biz içimizdeki kavgayı sonra yaparız, kavga etmek kolay, bizim için çok kolay. Ama şimdi zamanı değil. Şimdi hem Süper Ligi hem de Konferans Ligi'ni kazanmaya odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"BAŞARIYI İSTEMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Aziz Yıldırım ayrıca, "Bu camia içinde kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, onlar şerefsizdir" ifadelerini kullandı.