Abdullah Kiğılı açıkladı: İşte Aziz Yıldırım'ın başkanlık planı!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:46

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine dair açıklamalarda bulundu.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; Fenerbahçe başkanlığına geri dönmeye sıcak bakmayan Aziz Yıldırım, tek aday Sadettin Saran olursa bu fikrini değiştirecek.

Dalan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün önce bir iş insanı ile sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak iki hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da vardı.

ALİ KOÇ 5 YIL SONRA KİĞILI'YI ZİYARET ETTİ

Malum Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın yakın dostlarından ve başkanlığı dönemindeki yöneticilerdendir.

Haliyle merak ettim ve Abdullah Kiğılı'yı aradım. Öncelikle bu buluşmayı sordum. Beş yıl aradan sonra Ali Koç'un ofisine ilk kez geldiğini söyleyen Kiğılı, "Ali Başkan 15 gün önce geldi. 'Döneri hazırla geliyorum' dedi. Geldi, üç saat kaldı. Döner ve köfte yedik, keyif yaptık, sohbet ettik" dedi.

"SARAN TEK ADAY OLURSA AZİZ YILDIRIM ADAY OLUR"

Ardından sözü Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağına getirdim ve Kiğılı'dan şu cevabı aldım:

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."