Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? İşte 57. maddenin ayrıntısı ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması büyüdü. Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı. Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.
FUTBOLCULAR NE KADAR CEZA ALACAK?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi ise şu şekilde:
"Bu talimet kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."
SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU YER ALDI
Sevk edilenler arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. TFF'nin açıklamasında 14 Süper Lig takımının oyuncusu tek tek duyuruldu.
TFF'nin açıklamasında ismi yer alan Süper Lig oyuncuları şu şekilde:
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1. ERSİN DESTANOĞLU
2. NECİP UYSAL
CORENDON ALANYASPOR
3. İZZET ÇELİK
4. ENES KESKİN
5. YUSUF ÖZDEMİR
6. BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7. EFE DOĞAN
8. FURKAN ORAK
GALATASARAY A.Ş.
9. METEHAN BALTACI
10. EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11. MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
12. NAZIM SANGARE
GÖZTEPE A.Ş.
13. İZZET FURKAN MALAK
14. UĞUR KAAN YILDIZ
HESAP.COM ANTALYASPOR
15. KEREM KAYAARASI
İKAS EYÜPSPOR
16. MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
17. EGE ALBAYRAK
18. ALİ EMRE YANAR
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
19. FURKAN BEKLEVİÇ
20. KEREM YUSUF SİRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
21. CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
22. BORAN BAŞKAN
23. SALİH MALKOÇOĞLU
TÜMOSAN KONYASPOR
24. ADİL DEMİRBAĞ
25. ALASSANE NDAO
ZECORNER KAYSERİSPOR
26. BERKAN ASLAN
27. ABDULSAMET BURAK