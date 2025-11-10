Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? İşte 57. maddenin ayrıntısı ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması büyüdü. Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı. Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

FUTBOLCULAR NE KADAR CEZA ALACAK?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi ise şu şekilde:

"Bu talimet kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."

S ÜPER L İG'DEN 27 FUTBOLCU YER ALDI

Sevk edilenler arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. TFF'nin açıklamasında 14 Süper Lig takımının oyuncusu tek tek duyuruldu.

TFF'nin açıklamasında ismi yer alan Süper Lig oyuncuları şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.

1. ERSİN DESTANOĞLU

2. NECİP UYSAL

CORENDON ALANYASPOR

3. İZZET ÇELİK

4. ENES KESKİN

5. YUSUF ÖZDEMİR

6. BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

7. EFE DOĞAN

8. FURKAN ORAK

GALATASARAY A.Ş.

9. METEHAN BALTACI

10. EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

11. MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

12. NAZIM SANGARE

GÖZTEPE A.Ş.

13. İZZET FURKAN MALAK

14. UĞUR KAAN YILDIZ

HESAP.COM ANTALYASPOR

15. KEREM KAYAARASI

İKAS EYÜPSPOR

16. MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

17. EGE ALBAYRAK

18. ALİ EMRE YANAR

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

19. FURKAN BEKLEVİÇ

20. KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

21. CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

22. BORAN BAŞKAN

23. SALİH MALKOÇOĞLU

TÜMOSAN KONYASPOR

24. ADİL DEMİRBAĞ

25. ALASSANE NDAO

ZECORNER KAYSERİSPOR

26. BERKAN ASLAN

27. ABDULSAMET BURAK