Bahis şirketi adımı

F.BAHÇE camiası, yeni başkan Saran’ın sahibi olduğu bahis şirketi nedeniyle kulübün sorun yaşayıp yaşamayacağı yönündeki endişesini sürdürüyor. Saran’ın şirketi, dün tüm bahis işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Sadettin Saran, gerekli devir işlemlerinin yapılacağını ve F.Bahçe Başkanlığı ile kulübe herhangi bir sıkıntının yansımayacağını dile getirdi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

61 yaşındaki Saran’ın yönetim kurulunda şu isimler var: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Uzun, Serhan Yılmaz.

MAZBATA MAÇTAN SONRA -

Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi için mazbata töreni Sarı-Lacivertlilerin çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçtan sonra yapılacak. Hırvatistan’a eski başkan Ali Koç ile Saran’ın birlikte gitmesi öngörülüyor.

TRİBÜNDE YÜKSEK GERİLİM

Oy sayımı sürerken tribündeki Saran ve Koç destekçileri arasında itiş kakış yaşandı. Emniyet güçleri araya girip tansiyonu düşürse de taraflar arasındaki laf dalaşı sürdü. Saran destekçileri, oy sayımı sonrası saha kenarından yürüyen Koç’u ıslıkladı. Zaman zaman “Ali Koç maçı açsana, son görevini yapsana!”, “Fenerbahçe her zaman taraftarındır” tezahüratları yükseldi. Kongreye Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım katılmadı. Sarı-Lacivertli efsane futbolcu ve teknik adamlar Aykut Kocaman ile Volkan Demirel oy kullandı. Kaptan Mert Hakan da seçime katıldı.