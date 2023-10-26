Bahis soruşturmasında adı geçiyordu: İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin cezası resmen belli oldu!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:25

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:25

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Yasa Dışı Bahis Soruşturması kapsamında Sandro Tonali'nin futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Tonali 8 ay kumar bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon tedavisi de alacak.

Sandro Tonali

EURO 2024'TE YOK

Bu cezayla birlikte sezonu kapatan Newcastle United'ın İtalyan futbolcusu, EURO 2024'te de forma giyemeyecek.

65 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

İngiliz basınında yer alan haberde Tonali'nin 12 milyon Euro'luk maaşından da vazgeçeceği belirtildi.

MİLAN'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

23 yaşındaki oyuncu 65 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Milan'dan Newcastle United'a transfer oldu.

Bununla birlikte, İngiliz ekibinin Tonali için Milan'a dava açmasının beklendiği kaydedildi.