'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi!

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.

Gözaltındaki 19 ismin Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA FARKLI KADEMELERE SIÇRAYABİLİR

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da (TFF) soruşturma sürecini akından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

17 hakem ile Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla; gazeteci Umut Eken de Türk Ceza Kanunu’nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.