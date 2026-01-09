Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Süper Lig'de görev almış 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi!

9.01.2026 19:36:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Bahis soruşturması kapsamında 43 Süper Lig antrenörünün sevki yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis  soruşturması kapsamında sevklerine devam ediyor.

TFF, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörün PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

İşte PFDK'ye sevk edilen isimler:

