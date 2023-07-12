Balkan Oyunları’nda Şavkar Cimnastik Kulübü Şampiyon oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:32

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:32

Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu tarafından Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenen Balkan Oyunları’na İstanbullu cimnastikçiler damga vurdu.

8 farklı ülkeden 62 takımın katıldığı yarışmada, İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü sporcuları, rakiplerini geride bırakarak 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

8-10 yaş kategorisinde mücadele eden ve Nazlıcan Mina Eraslan, Bahar Alpata, Mira Konan, Çağla Deniz Barda, Merve Alaman, Mina Elif Dede, Vera Aldırmaz, Ekin Ela Tekeli’den oluşan Florina Takımı birinci oldu ve altın madalya kazandı.

Azra Demir, Eylül Aşlamacı, Bilge Sofiya Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan, Damla Ünal’dan oluşan ve 10-12 yaş kategorisinde mücadele eden Kilia takımı ise ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

12-14 yaş kategorisinde yarışan Fadalya takımında Karya Erdemli, Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya, Duru Gülderen, Şevval Öz ve Victoria Caradja bronz madalyanın sahibi oldu.

Tüm sporcular, başarılarının ardından antrenörleri Olga Negovskaya Aşkın, Ayşecan Özen, Aylin Gencer, Enda Kanbolat ve Ceren Ovat’a teşekkür ettiler.