Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından futbolseverler, kimin “yılın en iyi futbolcusu” unvanını alacağını merak ediyor. Peki, Ballon d'Or töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon d'or ödülleri hangi kanalda?

BALLON d'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

69. kez yapılacak ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de yapılacak. Törenin yayınlanacağı kanal ise bazı bölgelerde Paramount+, ayrıca L’Equipe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayın yapılacak.

OYLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Oylama üç kritere dayanıyor: bireysel performanslar, takım başarıları ve kariyer. Erkekler kategorisinde 100, kadınlar kategorisinde ise 50 spor gazetecisinden oluşan bir jüri, her ödül için en iyi 10 oyuncusunu seçiyor. İlk 10’daki her basamak, farklı bir puan karşılığına sahip ve bu puanların toplamı sonucunda kazanan belirleniyor