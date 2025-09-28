Barcelona'dan müthiş geri dönüş!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.09.2025 22:09:00
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasın Real Sociedad ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konuk ekip Alvaro Odriozola ile 31. dakikada 1-0 öne geçti.

Barcelona 43. dakikada Jules Kounde ile maça eşitlik getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 59. dakikasında Robert Lewandowski sahneye çıktı maçı takımına kazandıran golü attı.

Ligin sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla ile oynayacak. Real Sociedad ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

