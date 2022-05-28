Barcelona'nın Miralem Pjanic planı ortaya çıktı
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın, Inter'de forma giyen Lautaro Martinez için Miralem Pjanic ile Memphis Depay'ı takasta kullanmak istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, takas haberiyle gündeme geldi.
Barcelona'nın, Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istediği, Arjantinli yıldız için 80 milyon Euro'luk bonservisi ise takasla çözmeyi planladığı ifade edildi. Katalan ekibinin, Inter'e takasta önereceği isimlerin de Miralem Pjanic ve Memphis Depay olduğu belirtildi.
Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in planları arasında Pjanic'in olmadığı, Depay'ın da rotasyondaki yerini Ferran Torres'e kaptırdığı, bu nedenle iki ismin gözden çıkarıldığı kaydedildi.
Öte yandan Tottenham ve Atletico Madrid'le de adı geçen Lautaro Martinez'in de Xavi yönetimindeki Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.
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