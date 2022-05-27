Konate, Sivasspor’da tarihe geçti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupaya ulaştı. Moussa Konate, kupayı getiren golü atarak Sivasspor tarihine geçti.
Moussa Konate, Sivasspor’da transfer döneminin son gününde takıma kazandırılmıştı. Geldiği günden itibaren beklenen performansı veremeyen Konate, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde 111. dakikada oyuna girdi ve 113. dakikada skoru değiştirdi.
Yiğidolar’ın müzesine ilk kez giren kupayı başarılı oyuncu attığı golle getirdi. Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Konate, Sivasspor tarihine geçmeyi de başardı.
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