Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell'a selam!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltıyı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Barış Alper, meşhur Harry Kewell gol sevincini yaparak hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere unutulmaz bir an yaşattı. Kewell'in Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık yaptığı bu sevinç, genç yıldız tarafından büyük bir tutkuyla tekrarlandı.

Bu jest, Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.