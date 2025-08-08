Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell'a selam!

8.08.2025 22:43:00
Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında penaltıdan attığı gol sonrası Harry Kewell'in meşhur gol sevincini yeniden canlandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltıyı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Barış Alper, meşhur Harry Kewell gol sevincini yaparak hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere unutulmaz bir an yaşattı. Kewell'in Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık yaptığı bu sevinç, genç yıldız tarafından büyük bir tutkuyla tekrarlandı.

Bu jest, Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. 

