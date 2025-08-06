Barış Alper Yılmaz: 'Hedefim her zamanki gibi kupalar kazanmak'

Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda yine şampiyonluklar ve kupalar kazanmayı hedefliyor. Galatasaray'ın ve Türkiye Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Yılmaz, redbull.com'a verdiği röportajda geride kalan sezonlar, yeni sezon ve milli takım hakkında görüşlerini aktardı.

Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

-Galatasaray'da beşinci sezonuna giriyorsun ve şimdiden kulübün efsanelerinden biri oldun. Çocukken kurduğun hayallerde bu kadarını tahmin etmiş miydin?

"Gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım."

-Kariyerinde en unutamadığın maç hangisi ve neden?

"Galatasaray'da yaşadığımız ilk şampiyonluk. Ankaragücü deplasmanındaydık Ankara'da. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz Ankara'nın. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı."

-Kendine idol olarak aldığın futbolcular kimler ve neden? Hem yerli hem yabancı iki isim alabilir miyiz?

"Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Örnek verecek olursak Cristiano Ronaldo diyebilirim."

-Milli Takım'da birçok farklı pozisyonda oynuyorsun ve her zaman ilk 11'in değişmez parçası oluyorsun. Milli Takım kariyerinin sende ayrı bir yeri var mı?

"Bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek milletimizi, bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da milli takım fark etmiyor, hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsünde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum."

-Bu yıl sen de Red Bull ailesine katıldın ve birçok eğlenceli etkinliğin de parçası oldun. Şu ana kadar bu işbirliği nasıl gidiyor ve Red Bull sporcusu olmak sana nasıl hissettiriyor?

"Red Bull çok büyük bir global firma. İş birliği yapmadan önce de heyecanlıydım. Çok güzel etkinlikler ve çekimler yapıyoruz. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım."

-Son olarak önüne hem bu sezon hem de gelecek için nasıl hedefler koydun?

"Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak."