Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı
Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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