Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı

Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:24

RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: #transfer #Christopher Operi #Başakşehir #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler