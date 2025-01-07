Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:24

Güncelleme: 07.01.2025 - 20:24

RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.