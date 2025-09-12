Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı açıkladı!

Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı açıkladı!

12.09.2025 18:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı açıkladı!

Başakşehir, Rennes forması giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir resmi hesabından yapılan açıklama iki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması ise şu şekilde:

"Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." 

İlgili Konular: #Başakşehir #Doğan Alemdar #Bertuğ Yıldırım