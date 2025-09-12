Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı açıkladı!

RAMS Başakşehir, Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir resmi hesabından yapılan açıklama iki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması ise şu şekilde:

"Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."