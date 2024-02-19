Başakşehir puanı son dakikada kaçırdı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Burak Yılmaz dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Duckens Nazon, 15. dakikada Ali Karimi ve 84. dakikada Aylton Boa Morte attı. Başakşehir'in golleri 58. dakikada Deniz Türüç ve 90. dakikada Hamza Güreler'den geldi.
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SON DAKİKA PENALTI KAÇIRDI
Başakşehir'de Krzysztof Piatek 90+12. dakikada penaltı kaçırdı.
Kayserispor, bu galibiyetle Burak Yılmaz'la ligde çıktığı dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 32 puana yükseldi. Başakşehir, 33 puanda kaldı.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
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