Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:39

Güncelleme: 11.02.2024 - 10:41

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Gollerden ilkini 25’te Muslera’dan gelen ve rakibe çarpıp ceza sahasına düşen uzun topu adeta söküp alarak Barış Alper atıyor. İkincisi ise günün çalışkanı Mertens’ten geliyor. Volkan’ın çıkardığı ilk şutunun ardından ikincisini kaçırmıyor ve 31’de ağlara yolluyor. Başakşehir’in gollerden sonra başlayıp ikinci yarının ilk 20 dakikasına kadar sürdürdüğü baskı, ağları bulan ama ofsayt nedeniyle iptal edilen gollerinden sonra zayıflıyor. Galatasaray da fazla ısrarcı olmayınca skor değişmiyor. Galatasaray’da gelenler oluyor, gidenler oluyor. Sakatlar ve eksikler de. Ama Sarı-Kırmızılılar ‘her maça bir kahraman’ mottosuyla yoluna devam ediyor. Tüm takımın katkısı var ama bu maçın kahramanı, Okan Hoca nereye bırakırsa ‘Bura nere ki?’ demeden o pozisyonun adamıymış gibi bütün çabasıyla oynayan Yetenekli Barış Alper oluyor." (Cumhuriyet)

"KAHRAMAN YİNE BARIŞ'TI"

Uğur Meleke: "Başakşehir ligin sıra dışı takımlarından. Genç teknik adam Çağdaş Atan, Süper Lig’in pas yüzdesi en yüksek takımını yarattı. Aynı zamanda da ligin en fazla 10+ pas dizisi yapan takımı Başakşehir. Geriden pasla çıkmaya dayalı bir oyunları var, bunu 3 aydır uyguluyorlar. Son 14 resmi maçta sadece 2 kez, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettiler. Ancak Çağdaş Atan’ın talebeleri, F.Bahçe ve G.Saray’a karşı benzer sorunlar yaşadılar: Bu geriden pasla çıkmaya dayalı oyun, iki devin önde presine karşı sıkıntılar çekti. Galatasaray’da son haftalarda hep olduğu gibi baş kahraman yine Barış’tı." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Başakşehir kadro olarak G.Saray'a kafa tutabilir, zorlayabilir dedik ama olmadı. Yaşlı bir takım, dinamik değiller. Takım ağır, defansları daha da ağır. G.Saray 2-0 yapınca biraz rahatladı ama 3 olmadığı için de hep huzursuz oynadılar. Kerem yine duygusal gözüktü sahada. Futbol duygusallığı fazla kaldırmaz. Burası anaokulu değil, yetiştirme yurdu da değil. Onun için elinden geleni yapacaksın, seyirciyle muhatap olmayacaksın, işini yapacaksın. Böyle bir maçta ve böyle bir seyircinin önünde hakem rahat görüntü verdi. Ufak tefek hatalar yapmadı değil ama bu kadar kusur kadı kızında da olur. Ben razıyım bu kadar papazdan sonra. Yalnız ona bir tavsiyem var, düdüğüne bir ip bağlayıp onu da bileğinde gezdirsin, ağzında değil. Bir gün istemeden cart diye basarsın, bütün yaptıklarını yakarsın." (Sabah)

"GALATASARAY TUHAF BİR TAKIM"

Ahmet Çakar: "Galatasaray engelleri birer birer aşıyor. Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulmuş ama bu sezon iyi oynayamayan bir takımdı ve üstelik haftalar önce F.Bahçe'ye kök söktürmüşlerdi. Fakat Galatasaray takımı çok tuhaf oyunculardan kurulu. Tuhaf derken, pozitif anlamda söylüyorum. Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Sarı-kırmızılı ekibin perşembe günü Avrupa maçı sonrasında da şampiyonluk yolunda ciddi rakipleri var." (Sabah)

Ömer Üründül: "Galatasaray, zor geçmesi beklenen maçı Çağdaş Atan'ın yanlış takım tertibi ve taktik anlayışı sayesinde kolay kazandı. Galatasaray'ın kendi sahasında, seyircisinin de büyük desteğiyle bilhassa ilk yarılarda etkili ön alan presi yaptığı bilinen bir gerçek. Bu yarı karşılıklı kopuk kopuk sahneler oldu ve sarı-kırmızılılar istediğini aldı. Torreira yine takımın dinamosuydu. Diğer futbolcular da İcardi hariç vasatı aşamasalar da görevlerini yaptılar. Bir futbolcunun bu kadar fizik açıdan düşük olması Avrupa kulvarında problem yaratabilir. Bana göre bu sezonun bugüne kadarki en iyi hakemi Cihan Aydın. En büyük artısı da cesur düdükler çalması." (Sabah)

"ZAHA, GALATASARAY'IN OYUNUNU BOZUYOR"

Levent Tüzemen: "Okan Buruk acilen G.Saray'daki bireysel laubaliliğe el koymalı. Çünkü oyuncular birbirlerine gol attırmak adına net pozisyonları kolayca harcadılar. Başakşehir gibi takımlara karşı skor avantajını farklı bir noktaya getirdikten sonra "Al sen golü at" anlayışını sergileyebilirsiniz. Barış Alper'in destek aldığı o kadar çok belli ki fizik gücü ile özellikle ilk yarı Başakşehir savunma hattını dağıttı. Attığı golü resmen yoktan var etti, inatçılığı, mücadeleci yapısı sayesinde mükemmel bir vuruş yaptı. Zaha G.Saray'ın oyun düzenini bozuyor. Çalım atma sevdasından vazgeçmiyor en kötüsü topu kaptırdığında rakibi kovalamıyor, rakip ceza alanına girdiğinde pas vermeyip gelişi güzel vuruşlar yapıyor." (Sabah)

Osman Şenher: "Galatasaray, kendi sahasında taraftarı ile bütünleştiği zaman zor maç kaybeder. Başakşehir karşısında 60 dakika öyle bir baskı yaptılarki rakibin Muslera ile buluşan bir topu olmadı. Okan hocanın futbol felsefesindeki birinci öncelik hücum... Galatasaray gol atar veya atmaz onu bilemiyorum ama bütün futbolcular maçı biran önce koparmak için orta sahada rakibe baskı yapıyorlar. Orta sahada Kerem Demirbay, defansta Sanchez, Kaan Ayhan ve Galatasaray’ın parlayan yıldızı, sahada basmadık yer bırakmayan Barış Alper dün gecenin starlarıydı. Kerem Demirbay’a ayrı bir parentez açmak istiyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu, hele ilk yarıdaki performansı nefisti. Rakip atakları kesti, arkadaşlarına çok isabetli paslar verdi ve gol atmak için büyük çaba sarfetti." (Milliyet)

"GALATASARAY'I İKİ İSİM SIRTLIYOR"

İlker Yağcıoğlu: "Maç 30 dakikada bitti. Geçen hafta Samsunspor maçında da 15 dakikada 2-0 yapıp erken bitmişti. Galatasaray skoru aldıktan sonra o skoru korumayı iyi başarıyor. Ligde yediği gol sayısına bakınca da 14 tane gol yemiş bir takım var. Galatasaray'da iki oyuncu ön plana çıktı. Barış Alper ve Mertens. Son haftalarda Galatasaray'ı bu iki isim sırtlıyor. Icardi'nin tarihe geçtiği günlerde çok etkisiz kaldığı günlerde Barış'ın bu performansı Okan hocayı çok mutlu ediyordur çünkü inanılmaz oynuyor."

Mehmet Özdilek: "Barış, takım performansıyla birlikte bireysel performansını çok yukarıya taşıyor. Farklı mevkilerde oynamanın getirdiği bir avantaj da olabilir. Ancak sağ kanat ideal mevkisi olarak gözüküyor. Barış Alper şu ana dek hiç küsmedi. Hak ediyor bu performansı. Zaman zaman hep farklı mevkilerde oynadı. Oyuncular bunu kabul etmezler, 'ben istemiyorum beni kötü gösteriyor' diyebilirler ancak bu düşüncede hiç olmadı. Hak ettiği alkışı taraftar ona veriyor."

"BURUK'A RAKİP FARK ETMİYOR"

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray skor üzerinden gidiyor ve 90 dakikayı ona göre yayıyor. Başakşehir'in Çağdaş Atan ile Avrupa hedefi falan var. Okan Buruk için rakip hiç fark etmiyor. Bayern Münih'e de Bandırmaspor'a da aynı formatla oynuyor. Antalyaspor dışında herkes transfer yaptı. Ekonomik kriz var diyorlardı ama hep yalan dolan. Birçok kulüp kadrosunu çok iyi güçlendirdi. Berkan Kutlu, Galatasaray ilk 11 oyuncusu değil ama yerli oyuncu olarak önemli bir alternatif. Galatasaray'da yönetime asla bir eleştiri olamaz. Bu oyunu oynamak bütün sene kolay değil. 25 lig maçı, kupa, Şampiyonlar Ligi maçlarına bakınca gerçekten başarı."