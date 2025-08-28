Başakşehir, Romanya'da Avrupa'ya veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova'ya konuk olan İstanbul Başakşehir, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve toplamda 5-2'lik skorla turnuvaya veda etti.

Temsilcimizin maçtaki tek golünü 7. dakikada Davie Selke kaydederken, 81. dakikada kırmızı kart gören Christopher Operi takımını 10 kişi bıraktı.

Romanya temsilcisine turu ve galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba attı.

Çağdaş Atan ve öğrencileri bu skorun ardından Avrupa defterini kapatmış oldu.